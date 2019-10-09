Bildiğiniz gibi değil!

SERDAR SARIDAĞ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Christian Panucci’nin yerine Edoardo Reja’yı göreve getiren ve dizilişini 4-3-1-2 olarak belirleyen Arnavutluk’un ciddi bir rakip olduğunun altını çizdi, “İlk maçı aklınızdan çıkarın çünkü çok değişik bir rakiple karşılaşacağız. Kendi evimizde kazanıp, Fransa maçı öncesi avantajımızı korumalıyız” dedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa’nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan A Milli Takımımız cuma günü Arnavutluk’la Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz sahadan üç puanla ayrılarak zorlu Fransa deplasmanı öncesi hata yapmak istemiyor.

Türkiye 22 Mart’ta oynanan gruptaki ilk maçında Arnavutluk’a konuk olurken, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Ancak o tarihten bugüne Arnavutluk Milli Takımı’nda çok şey değişti.

Türkiye yenilgisi ardından teknik direktör Christian Panucci’nin işine son veren Arnavutlar bir başka İtalyan çalıştırıcı Edoardo Reja’yı göreve getirdi. Yeni teknik patron Reja, koltuğa oturduktan sonra hem sistem hem de kadroda değişikliğe gitti. Panucci’nin kullandığı 3-4-1-2 sistemini terk eden Reja yeni formasyonu 4-3-1-2 olarak belirledi. Arnavutluk yeni hocası ve yeni sistemiyle oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı, 9 puana ulaştı. Rakip ağları 10 kez havalandıran Arnavutluk kalesinde 7 gol gördü. Arnavutlar son maçta İzlanda’yı 4-2 yenerek, Türkiye maçı öncesi grupta potaya girmeyi de başardı. Reja bu müsabakada Türkiye maçına göre tam 7 farklı futbolcuya 11’de şans tanıdı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda rakipte yaşanan büyük değişimin altını çizdi. Arnavutluk’un teknik direktör, sistem ve kadro olarak çok farklı bir kimlikle cuma akşamı karşılarına çıkacağına vurgu yapan Güneş’in, “İlk maçı tamamen aklınızdan çıkarın çünkü çok değişik bir rakiple karşılaşacağız. Arnavutluk’u yenerek, Fransa maçı öncesi avantajımızı korumak zorundayız. Kendi sahamızda kazanarak gruptan çıkma yolunda dev bir adım daha atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.