Biletleri kesildi!

Ligde üst üste iki galibiyet alarak bir toparlanma süreci yaşayan Avrupa ise puanı bile olmayan Beşiktaş’ta, bazı oyunculara uyarıda bulunacak. Lens, Oğuzhan, Güven ve Roco gibi isimlerin özellikle son Braga maçındaki performansını beğenmeyen yönetim ve teknik heyet, düzelme olmazsa devre arasında radikal kararlara imza atacak.



Lens ve Oğuzhan’dan uzun süredir verim alamadığı için, bu futbolcularla yolları ayırarak maddi gelir elde etmek ve teknik anlamda rahatlamak isteyen yönetim, Braga maçındaki oyundan sonra bu duruma daha fazla eğilecek. Sadece idareciler ve teknik heyetin değil camianın da bu isimlerin performansından şikayetçi olması nedeniyle, devre arasında operasyon yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, alt yapıdan gelen gençlerin de şans bulmasını sağlayacak.

Braga’da, Kartal Kayra Yılmaz’ı ilk on birde oynatan Erden’e ise sonradan oyuna dahil eden teknik heyet, performans değerlendirmesi konusunda kimsenin göz yaşına bakmayacak. Göreve gelir gelmez futbolcuların ödemelerini yapan yönetim ise bu yaklaşımın karşılığının sahaya yansımaması durumunda, söz konusu oyuncularla ya ayrılık ya da feda dönemindeki gibi yıllık ücretlerinde indirim talep edecek.



Beşiktaş forması giyen her oyuncunun her kulvarda formaya layık olunması gerektiğini düşünen yönetimin, bu konuyla ilgili çıkan haberlerden de rahatsız olduğu öğrenildi.