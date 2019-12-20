Bilim ne derse o

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Süper Lig’de artık hata lüksü olmayan Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Kritik Beşiktaş maçı öncesi sarı-lacivertli takımın gündemi bu sezon yaşanan darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.

Başkan Ali Koç, Sivasspor deplasmanı sonrası yaptığı açıklamada teknik heyetin antrenman metodlarını sakatlıkların sebebi olarak işaret etmişti.

Başkan Koç, konuyu kamuoyuyla paylaşmadan önce teknik heyetle bu durumu paylaşmıştı ve yaptıkları tespitleri aktarmıştı. Bazı oyuncuların aşırı yüklemeden bazılarının ise tam olarak hazır olmadan sahaya çıkmasıyla ilgili bilgiler vurgulandı.

Teknik heyetin ise buna karşılık olarak verdiği rapor ise, “Biz bilim ne diyorsa onu yapıyoruz” oldu.

Sarı-lacivertli teknik heyet oyunculara yapılan kan testlerine göre antrenman programlarının uygulandığını da öne çıkardı.

Aynı sistem

Yapılan Kreatin Kinaz testi ile yorgunluk tespiti yapıldıktan sonra sınırın üzerinde olan ve yorgun olan isimlere ayrı programlar uygulanarak sakatlığın önüne geçilmeye çalışıldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında da aynı sistemi uygulayan teknik heyet sakatlıklar da ciddi bir azalma sağlamıştı.

Teknik heyet ayrıca Ersun Yanal’ın kariyeri boyunca çalıştığı takımlarda özellikle fizik güç ve antrenman performansları ile öne çıktığını da dile getirdi. Bugüne kadar hiçbir zaman bu konuyla ilgili sıkıntı yaşanmadığının altı çizildi.

Tespit konusu

Başkan Ali Koç’a sakatlıklarla ilgili raporun kimin tarafından gittiği bir diğer tartışma konusu Bu konuyla ilgili sportif direktör Damien Comolli’nin bir rapor sunduğu iddiası söz konusu.

Ancak geçen sezon Comolli’nin Ali Koç ile yaptığı değerlendirmede Ersun Yanal’ın antrenmanlarından olumlu bahsettiği biliniyor.

Bu nedenle takım içinden bu yönde bir şikayetin de gelmiş olabileceği ifade ediliyor.

Teknik heyet bu sezonki sakatlıkların sebebinin antrenman şekli ya da şiddetinden değil, Samandıra’nın değişen zemininden kaynaklandığını ifade ediyor.

Hibrit çim teknolojisi çok yaygın olsa da dünyasının önde gelen kulüplerinin artık bu konuyu masaya yatırdığı ve bazılarının da bundan vazgeçtiği belirtildi.