Bir bakış attı...

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Kadınlar tenisinin popüler figürü Maria Sharapova, Afrika turunu çıktı. Doping cezasının ardından döndüğü kortlarda eski formunu yakalayamayarak hayal kırıklığı yaşayan Rus tenisçi, safariye çıkarak yaban hayvanlarının yanına sokuldu, çocuklarla ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Ruanda, Botsvana, Kongo ve Uganda gibi ülkelerde gezinen Sharapova, Instagram hesabından bir gorille bakıştıkları fotoğrafı altına “Afrika’ya âşık oldum”

notuyla takipçileriyle paylaştı.



