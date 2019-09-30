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HaberlerFenerbahçe‘Bir de tam kadro olsak’
30.09.2019 - 08:00 |

‘Bir de tam kadro olsak’

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında galibiyet alamasa da oynadığı oyunla beğeni topladı, maçın ardından eksik isimler anımsatılarak, “Bir de tam kadro olsaydık” yorumu yapıldı

‘Bir de tam kadro olsak’

SENAD OK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyet çıkaramamış olsa da oynadığı oyun ve rakibini etkisiz hale getiren taktik anlayışı ile beğeni topladı.
Maçın ardından sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapan sarı-lacivertliler, “Bir de tam kadro olsaydık” yorumunu yaptı.

Ciddi eksiklere rağmen sahaya çıkan Fenerbahçe’de tam kadro olan rakibine karşı deplasman maçındaki kurduğu üstünlüğün çok önemli olduğu vurgulandı.
Hasan Ali Kaldırım, Moses ve Garry Rodrigues sakatlığı ile Mauricio Isla’nın tam kapasiteyle henüz dönmemiş olması ön plana alındı. Tüm bunlara rağmen sarı-lacivertli takımın çok daha etkili oynadığı özellikle teknik heyet tarafından belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın maç öncesi yaptığı analiz ve taktik planların gol dışında tuttuğu dile getirildi.

Deneyimli teknik adamın önde baskı, kanatlar ve orta saha üzerinde durduğu ve bu çalışmaların hemen hemen tuttuğuna dikkat çekildi.

Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık"
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