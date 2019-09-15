CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo heyecanı artarken, Marsilya’daki günleri de gündemden düşmüyor. Fransa’da arkasında çok güzel izler bırakan Gustavo, ‘bir futbolcudan fazlası’ olarak değerlendiriliyor.

Marsilya’da Brezilyalı futbolcu adına yapılan belgeselde, hem kendi lafları hem de takım arkadaşları ile teknik direktör Rudi Garcia’nın görüşleri dikkat çekiyor. Ayrıca Marsilya taraftarlarının Gustavo için ‘efsane’ tanımı yapması da gözlerden kaçmıyor.

Gustavo, futbolu ve futbolculuğunu anlatırken, ilginç ifadeler kullandı. İlk olarak taraftar-takım kaynaşmasından söz eden Gustavo, “Bana göre bir takımın taraftar kültürü olmalı. Taraftarların canlılığı, takımın ritmiyle birleşir. Bu tip takımlarda oynamak her futbolcu için güzel” sözü öne çıkıyor.

Daha sonra oynadığı mevkiiyi anlatan tecrübeli orta saha, “Ben gol atmayı tabii ki severim. Ama yerimi bilmeliyim. Ben takımıma yardım etmek, takımımı sıkıntıdan kurtarmak için kritik bir bölgede oynuyorum” diyor.

Genç yıldızlarla çalışmayı sevdiğini de anlatan Luiz Gustavo, “Ben gençken iken her denileni yapmaya, her olumlu işten ders çıkarmaya çalışırdım. Şimdi de genç yıldızlar çalışmak hoşuma gidiyor, gelişimlerini görmek beni sevindiriyor” dedi.

Tüm futbolcular da Marsilya’daki günlerinde Gustavo’yu değerlendirirken şu kelimeleri öne çıkarıyor: ‘örnek alınacak biri’, ‘bölgesinin en iyilerinden’, ‘gerçek bir yıldız’ ve ‘çok iyi bir profesyonel’.

Jailson’a örnek

Sarı-lacivertli takımla yaklaşık 2 haftadır antrenmanlara katılan Luiz Gustavo, Jailson’la hep beraber hareket ediyor.

24 yaşındaki Jailson’la hem vatandaşı olduğu için hem de aynı bölgede oynadıkları için yakın olan Gustavo, adeta bir rol model oldu. 2 haftalık sürede genç meslektaşına ciddi katkılar yapan 33 yaşındaki orta saha, herkesin dikkatini çekti. Emre Belözoğlu ile de kısa sürede kaynaşan Gustavo, özellikle Jailson için bir öğretmen rolü alıyor.