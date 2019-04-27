Bir kulüpten fazlası!

CELAL UMUT EREN

Dünya futbolunun dev markası Barcelona, bu sezon farklı bir başarıyla ön plana çıkıyor. Katalan temsilcisi, futbol dışında futsal, hentbol, salon hokeyi ve basketbolda da başarılara koşuyor, şampiyonluklar hedefliyor.

Ayrıca futbolda da hem erkek takımı hem kadın takımı hem de U19 takımı finallere ve kupalara ilerliyor. Yerel, lig ve Avrupa’da şampiyonluk hedefleri dikkat çekiyor. İşte Barcelona’nın 5 branştaki şampiyonluk hedefleri:

-Erkek Futbol Takımı: Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’la yarı final mücadelesine çıkacak olan Barcelona Erkek Futbol Takımı, La Liga’da lider konumda bulunuyor ve bitime 4 hafta kala 9 puanlık farkı var. Kral Kupası’nda da 25 Mayıs’ta Valencia ile final oynayacaklar.

-Kadın Futbol Takımı: Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih’le eşleştiler ve ilk maçı 1-0 kazandılar. Ligde de lider olan Barcelona Kadın Takımı, kupada ise yarı finalde Atletico Madrid’e elendi.

-U19 Futbol Takımı: UEFA Avrupa Gençler Ligi’nde yarı finalde olan Barcelona, Chelsea ile karşılaşacak. Ligde, Zaragoza’nın gerisinde kalsalar da kupada çeyrek finalde Granada ile mücadele edecekler.

-Basketbol Takımı: Euroleague’de çeyrek final aşamasına gelen Barça, İspanya’da ligde ise liderlik koltuğunda oturuyor. Kupada ise ezeli rakipleri Real Madrid’i yenerek şampiyon oldular.

-Hentbol Takımı: Hentbol Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde olan Barcelona, ligde ve kupada şampiyonlukları aldı.

- Salon Hokeyi Takımı: Avrupa’da yarı finale yükselen Barça, Porto ile eşleşti. Ligde de lider olan Salon Hokeyi Takımı, kupada ise şampiyon oldu.

-Futsal Takımı: Avrupa’da yine yarı final aşamasında olan Barcelona, ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kupada ise yarı finaldeler.

Gol kralı Messi!

Avrupa liglerinde Lionel Messi, golleriyle zirvede yer almaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, 34 hafta 33 golle, Avrupa liglerindeki en golcü oyuncu konumunda. Yapılan listede, 30 golü olan PSG’li Mbappe ve 28 golü olan Galatasaray’lı Diagne’nin önünde olan Messi, en iyisi olmaya aday.