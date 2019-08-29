Bir kuruş bırakmadı

Geçen sezon kadroda olmayan ve hiçbir maçta forma giymeyen file bekçisi ilk geldiği sezonda üç kulvarda 16 resmi maça çıktı.

Yıllık 1.6 milyon euro ücret alan Kamerunlu kaleci toplamda iki sezonda 4.8 milyon euroyu cebine koydu. Kameni'nin bir maçı 310 bin euroya geldi.

Ayrıca Kameni bonservisi elinde geldiği için de ciddi bir imza parası almıştı. Uzun süredir devam eden Kamerunlu kaleci bu sezonki alacaklarıyla ilgili bir indirime gitmeyi kabul etmedi.