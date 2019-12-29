Bir maçtan fazlası!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ligin ilk yarısını Rize’de biterecek olan Fenerbahçe, kesinlikle hata yapmak istemiyor. Beşiktaş derbisindeki 3-1’lik galibiyetten sonra oluşan ortam ve yaşananlardan sonra Çaykur Rizespor önünde alınacak 3 puan çok büyük anlamlar taşıyacak.

Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular tamamen saha içine motive olmaya çalışarak saha dışı konulara hiç bulaşmıyor. Başkan Ali Koç’un da futbol takımının tamamen saha içinde kalmasına ayrı bir özen gösterdiği bildiriliyor. Çaykur Rizespor karşısında kazanıp, Beşiktaş maçından sonraki havayı sürdürmek, rakiplerin iddialarına en doğru yanıtı vermek ve şampiyonluk iddiasını bir kere daha ispat etmek için büyük bir şans olduğu düşünülüyor. Deplasmanlardaki karnenin de düze çıkarılması amaçlanıyor.

Rize’de elde edilecek olumlu sonuç birçok yönden Fenerbahçe’ye iyi gelecek. İşte madde madde sarı-lacivertlilerin sezonun ilk yarısındaki final mücadelesinin önemi:

-Beşiktaş derbisinde alınan 3-1’lik galibiyet zirve yarışında yeniden iddiayı güçlendirdi, Sivasspor yenilgisini telafi etti. Çaykur Rizespor karşısında alınacak 3 puan hem derbiyi anlamlı hale getirecek hem de şampiyonluk yarışına güç katacak.

-Son dönemde kamuoyunda oluşan baskılar, sert tepkiler ve iddialara saha içerisindeki galibiyet ve güzel futbolun en güzel cevap olacağı bildirildi. Bu nedenle Fenerbahçe’nin gücünü sahada göstermek için bir fırsat olduğu aktarıldı.

- Beşiktaş’tan sonra Çaykur Rizespor karşısında alınacak galibiyetle Fenerbahçe bu sezon 3. kez farklı bir dönemde üst üste 2 maç kazanmış olacak. 6 puanla ilk yarıyı sonlandıracak Ersun Yanal ve öğrencileri, sezonun ikinci yarısına özgüvenli bir şekilde girme şansını bulacak.