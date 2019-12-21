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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Bir sol bekten fazlası! Kolarov atmaya devam ediyor...
21.12.2019 - 09:10 |

Bir sol bekten fazlası! Kolarov atmaya devam ediyor...

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov, Roma'da gollerine devam ediyor.

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Başkent ekibinin Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Fiorentina'yı 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Sırp sol bek galibiyette pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin bütün yaz boyunca transferi için yoğun çaba saf ettiği Kolarov, performansıyla adeta sarı lacivertli takımı pişman ettirdi.

Bu sezon 17. lig maçında 5. golünü atan yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Sarı lacivertli taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlarda Kolarov transferinin gerçekleşmesinin şampiyonlukla eş değer olarak görüldüğü yorumları yapılıyordu.

Ayrıca Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder Fiorentina maçının 86. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bir sol bekten fazlası Kolarov atmaya devam ediyor...

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Bir sol bekten fazlası Kolarov atmaya devam ediyor...

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