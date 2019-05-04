04.05.2019 - 02:30 |
Bir tarihin sonu
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Xavi, yazdığı bir mektupla sezon sonunda jübilesini yapacağını açıkladı.
CELAL UMUT EREN
İspanya Milli Takımı ve Barcelona formalarıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran 39 yaşındaki orta saha, “Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın unutulmaz efsanesi Xavi Hernandez, futbola veda ediyor. Katar’ın Al Sadd takımında forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, jübilesini yapacağını resmen açıkladı.Xavi, Katar’ın The Peninsula Gazetesi’ne bir mektup yollayarak, “Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. 39 yaşına kadar futbol oynayabilmek çok özel bir durum” ifadelerini kullandı.
Barcelona Kulübü de resmi sitesinden Xavi’nin emeklilik kararını özel olarak duyurdu, “Barcelona’nın efsanesi sezon bitiminde emekli oluyor. Efsane, teknik direktör olmaya karar verdi” dedi. Xavi, futbolu bırakırken, efsanevi bir maziyi arkasında bıraktı. Bir futbolcu olarak kariyerinde ulusal ve uluslararası tüm kupaları kaldıran Xavi, hem kulüp hem de milli takım bazında en başarılı oyuncu oldu.
Barcelona ile 1998-2015 arası 767 maça çıkıp 85 gol atan efsane yıldız, İspanya Milli Takımı ile de 133 karşılaşmada boy gösterdi. Xavi, ayrıca 2015’ten beri Katar’ın Al Sadd takımıyla 4 kez kupa kaldırdı. La Masia’dan yetişen ve 12 yaşında Barcelona altyapısına giren Xavi, Pep Guardiola’nın yansıttığı ekolün temsilcisi olarak lanse ediliyor. Barça’da Louis Van Gaal, Frank Rijkaard, Pepe Guardiola dönemlerinde çok başarılı olan ve Carles Puyol sonrası birinci kaptanlık da yapan Xavi Hernandez tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Guardiola’nın izinden gidiyor
Futbolu bırakma kararı alan Xavi, yoluna teknik direktör olarak devam edecek. Pep Guardiola ekolünden olduğu belirtilen Xavi, benzer bir futbol oynatacak. Konuyla alakalı bir yorum yapan Xavi de “Sahada dikkat çekici futbolu seviyorum. Daha atak oynayan, göze hoş gelen futbol oynayan, topa sahip olan ve sahada göze çarpan takımları, futbolu seviyorum” ifadelerini kullandı.
Son temsilci
Barcelona’nın efsanelerinden olan Xavi Hernandez, ilginç bir özelliğiyle de göze çarpıyor. Barça ile ilk şampiyonluğunu 1998-99 sezonunda yani 20. yüzyılın son sezonunda elde eden Xavi, o kadronun da son temsilcisi olarak yeşil sahalarda top koşturuyor. Louis Van Gaal ile şampiyonluk kazanan o kadrodan sadece 39 yaşındaki futbolcu kariyerine devam ediyordu. Ancak sezon sonunda futbola vedasıyla Xavi de emekliler arasına girecek ve 20. yüzyıldan bugüne şampiyon oyuncu kalmayacak.
Kupa koleksiyonu
Xavi Hernandez’in 1998 yılından bu yana kazandığı kupalar dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcunun profesyonel kariyerinde elde ettiği kupalar hem ulusal hem de uluslararası ölçekte büyük değer taşıyor.
39 yaşındaki yıldız Barcelona ile tam 25 kupa kaldırdı. Xavi; 8 La Liga, 3 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 6 İspanya Süper Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası kazandı. Xavi, ayrıca Barça ile 6 kez Katalanya Kupası ve 1 kez de Katalanya Süper Kupası elde etti. İspanya Milli Takımı’nın da efsanelerinden olan başarılı yıldız, EURO 2008 ile EURO 2012 ve 2010 Dünya Kupası’nda şampiyonluklar gördü. Xavi Hernandez, Katar’da da 1’i lig şampiyonluğu olmak üzere 3 lig kupası kazandı. Xavi toplamda, 39 kupa ve madalya zaferi gördü.