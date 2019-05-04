Bir tarihin sonu

CELAL UMUT EREN

İspanya Milli Takımı ve Barcelona formalarıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran 39 yaşındaki orta saha, “Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın unutulmaz efsanesi Xavi Hernandez, futbola veda ediyor. Katar’ın Al Sadd takımında forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, jübilesini yapacağını resmen açıkladı.Xavi, Katar’ın The Peninsula Gazetesi’ne bir mektup yollayarak, “Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. 39 yaşına kadar futbol oynayabilmek çok özel bir durum” ifadelerini kullandı.

Barcelona Kulübü de resmi sitesinden Xavi’nin emeklilik kararını özel olarak duyurdu, “Barcelona’nın efsanesi sezon bitiminde emekli oluyor. Efsane, teknik direktör olmaya karar verdi” dedi. Xavi, futbolu bırakırken, efsanevi bir maziyi arkasında bıraktı. Bir futbolcu olarak kariyerinde ulusal ve uluslararası tüm kupaları kaldıran Xavi, hem kulüp hem de milli takım bazında en başarılı oyuncu oldu.

Barcelona ile 1998-2015 arası 767 maça çıkıp 85 gol atan efsane yıldız, İspanya Milli Takımı ile de 133 karşılaşmada boy gösterdi. Xavi, ayrıca 2015’ten beri Katar’ın Al Sadd takımıyla 4 kez kupa kaldırdı. La Masia’dan yetişen ve 12 yaşında Barcelona altyapısına giren Xavi, Pep Guardiola’nın yansıttığı ekolün temsilcisi olarak lanse ediliyor. Barça’da Louis Van Gaal, Frank Rijkaard, Pepe Guardiola dönemlerinde çok başarılı olan ve Carles Puyol sonrası birinci kaptanlık da yapan Xavi Hernandez tarihe adını altın harflerle yazdırdı.