Bir tek Ferdi

Fenerbahçe’de kamp dönemleri sona erdi. Teknik direktör Ersun Yanal, lig öncesinde mevcut kadroda en hazır oyuncularıyla yola devam etmeyi planlıyor. Bu planlar çerçevesinde genç yıldızlar da çok konuşuluyor.

Herkesin büyük beklenti duyduğu bazı isimlerin tam anlamıyla sınıfı geçemediği bildirildi. Murat Sağlam’ın sağ bekte hücum anlamında iyi olsa da savunma yönünün zayıf olması, Okan Turp’un defansta eksik kalması, sol bekte Abdülcebrail’in istenen seviyede olmaması Ersun Yanal’ı düşündürüyor.

Gençler arasında sadece Ferdi Kadıoğlu’nun başarılı bir performans çizdiği belirtildi. Ferdi’yi sağ bek, sağ kanat, sol kanat ve merkez orta saha olarak farklı farklı yerlerde görevlendiren teknik heyet, mücadele ve istek anlamında karşılığını aldığını düşünüyor.

Son Sivasspor mücadelesinde de genç orta sahanın sağ kanatta iyi bir iş çıkardığı aktarıldı. Diğer gençler için henüz erken olduğunu düşünen Ersun Yanal’ın Ferdi dışında ilk 11’i zorlayacak bir isim olmadığı görüşü taşıdığı öğrenildi.