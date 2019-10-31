Bir ‘Umut’tur yaşamak

CELAL UMUT EREN

Galatasaray’a karşı çok kritik bir derbi zaferi elde eden Beşiktaş’ta, Umut Nayir en çok konuşulan isim oldu. Attığı şık kafa golüyle takımını galibiyete taşıyan Umut sezon başında şans eseri biçimde takımda kalmıştı.



Bir anda kariyeri değişen 26 yaşındaki futbolcu, Bursaspor’un kapısından dönmüştü. Geçen sezonun bitiminde transfer çalışmalarına başlayan Kartal’da sol bek için Bursaspor’lu Umut Meraş listeye alındı. Hatta yeşil-beyazlılarda o dönem başkan olan Ali Ay’la anlaşan ve Meraş’a karşılık 1 milyon 100 bin euro artı Umut Nayir’i takasta öneren Beşiktaş, transfere bitti gözüyle baktı. Ancak Bursaspor’da yaşanan kriz ve başkan değişimi sonrası Mesut Mestan yönetimi bu transferin yolunu kapattı.



Beşiktaş açısından Umut Nayir sürekli takasta kullanılması planlanan bir futbolcu olarak öne çıktı. Ancak sezon başı kampında Burak Yılmaz’ın ciddi sakatlığı ardından ekonomik sıkıntıların da baş göstermesiyle forvet hattına takviye gelmedi ve Abdullah Avcı yeni bir planlama yaptı.



Şans kapıyı çaldı

Kamp boyunca çok iyi çalışan Umut Nayir, başta Avcı olmak üzere teknik heyetten tam not aldı. Üç kulvarda mücadele eden Kartal’da forvet alternatifleri arasına alınan Nayir, Güven Yalçın’ın hem formsuzluğu hem de sakatlığı, Burak Yılmaz’ın da sürekli sakatlıklarla boğuşmasıyla bir anda birinci forvet oldu.

Önce Braga maçında ağları sarsarak uluslararası arenadaki ilk golünü atan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde de takımın gol umuduydu. Lig ve Avrupa’da dibe vuran siyah-beyazlı takıma, Galatasaray karşısında hayat öpücüğü Umut Nayir’in kafasıyla geldi.

Maç sonunda tribünlerle bütünleşen 26 yaşındaki oyuncu, hem Türkiye’nin gündemine oturdu hem de hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

‘Amacım hep katkı vermek’



Beşiktaş Kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini söyledi.

Umut Nayir “Goller oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Süre bulduğum her durumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak” diye konuştu.