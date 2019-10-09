Bir yıldız doğuyor: Tammy Abraham

Mavi-beyazlı ekip, ligde Abraham'ın ikişer gol attığı maçlarda Norwich City deplasmanında 3-2 kazanırken, konuk ettiği Sheffield United ile de 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton Wanderers'ı deplasmanda 5-2 yendiği maçta Abraham "hat-trick" yaparken, 4-1'le geçtiği Southampton deplasmanında ise İngiliz oyuncu, bir kez fileleri havalandırdı.

Londra temsilcisi, Abraham'ın gol atamadığı lig maçlarında ise 2 mağlubiyet (Manchester United ve Liverpool), birer beraberlik (Leicester City) ve galibiyetle (Brighton & Hove Albion) sadece 4 puan çıkarabildi.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şekilde sadece Tammy Abraham'ın gol attığı maçtan galip ayrılabildi. 22 yaşındaki golcünün ağları sarsamadığı ilk grup maçında ağırladığı Valencia'ya 1-0 kaybeden Chelsea, İngiliz oyuncunun bir golle skora katkıda bulunduğu Lille deplasmanını ise 2-1 kazandı.

İlk Hiddink keşfetti

Chelsea altyapısına 2004'te giren Tammy Abraham, ilk çıkışını 2015-2016 sezonunda gösterdi. UEFA Gençler Ligi'nde Chelsea formasıyla 9 maçta 8 kez ağları sarsan İngiliz oyuncu, Roberto Nunez'in ardından turnuvanın en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Abraham, 2014 ile 2016 yılları arasında Chelsea'nin altyapı takımlarında 98 karşılaşmada 74 kez ağları sarstı.

Abraham'ın altyapıda gösterdiği üstün performanstan etkilenen Chelsea'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink, genç oyuncuyu o sezon Liverpool ve Leicester City ile oynanan lig maçlarında sonradan oyuna soktu.

Hiddink'in görevine son verilmesinin ardından 2016-2017 sezonunda Championship ekiplerinden Bristol City'ye kiralanan Tammy Abraham, ilk sezonunda ligde 23 kez ağları sarsarak krallık yarışında ikinci oldu. Sezonun en iyi genç yeteneği seçilen İngiliz oyuncu, takımının ligde kalmasında ise başrolü oynadı.

Aston Villa'yı Premier Lig'e çıkardı

2017-2018 sezonunda Premier Lig ekibi Swansea City tarafından kiralanan Abraham, tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada 8 kez ağları sarsarken, 2018-2019'da ise Championship ekiplerinden Aston Villa formasıyla yeniden çıkışa geçti.

Ligde normal sezonu 25 golle tamamlayarak Aston Villa tarihinde 1977'den bu yana bir sezonda en çok ağları sarsan oyuncu konumuna gelen Tammy Abraham, takımın yeniden Premier Lig'e çıkmasında önemli rol üstlendi. Finlandiyalı Teemu Pukki'nin ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Abraham, sezonun en iyi 11'ine de seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nı seçti

İngiltere Milli Takımı'nın tüm alt yaş ekiplerinde forma giyen ve 45 maçta 16 kez ağları sarsan Tammy Abraham, 2017 yılında İngiltere'nin A takımında 2 hazırlık maçına çıktı.

Hazırlık maçlarında oynadığı için milli takım seçim şansı devam eden Abraham, yüksek formunun ardından Nijerya Futbol Federasyonundan da teklif aldı.

Nijerya'nın teklifini kabul etmeyen Abraham, İngiltere Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kadrosuna dahil edildi.