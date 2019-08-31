Cim-Bom’da geçen sezondan bu yana devam eden, “penaltı atışını kullanma” ile ilgili tartışmalara bir yenisi de dün Kayserispor karşısında yaşandı.

64. dakikada Ryan Babel’in kafa vuruşunun ardından kaleye giden top Abdennour’un eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi ve Abdennour’u ikinci sarı kartla oyun dışına çıkardı.

Penaltı kararının sonrasında topun başına gelen Ryan Babel atışı kullanmak istedi. Ancak Belhanda takım arkadaşını engelledi. Kısa süren tartışmanın ardından topun başına geçen Faslı oyuncu, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek golünü yaptı.

Younes Belhanda’nın Süper Lig’de attığı son üç gol, deplasman maçlarında geldi. Sarı-kırmızılı futbolcu, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Kayserispor’un filelerini havalandırdı.



Sıkıntı var

Kayserispor maçını değerlendiren Galatasaraylı futbolcu, “Biraz zor oldu. Acı çektiğimizi söyleyebiliriz. İlk golü atma fırsatı verdik. Sezon başında böyle şeyler olabiliyor. Rakiplerimizle farkı açtırmamız gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor, mutluyuz. Çok fırsat yakaladık ama etkili olamadık. Sezon başından bu yana bu sıkıntıyı çekiyoruz. Öncelikli olarak ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmeliyiz” diye konuştu.