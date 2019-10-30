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HaberlerBasketbolBirkan Batuk ameliyat olacak
30.10.2019 - 12:42 |

Birkan Batuk ameliyat olacak

Beşiktaş Sompo Sigorta'da sol el bileğinde kırık tespit edilen Birkan Batuk'un ameliyat olacağı açıklandı.

Birkan Batuk ameliyat olacak

Açıklama şöyle:

Telekom Baskets Bonn maçında sakatlanan Birkan Batuk ameliyat olacak.

Telekom Baskets Bonn maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen basketbolcumuz Birkan Batuk’un Almanya’da yapılan ilk incelemeleri sonrasında sol el bileğinde radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edilmiştir. Bugün İstanbul’a dönecek olan Birkan Batuk, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından bu akşam ameliyat edilecek.

Başarılı basketbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sağlıklı şekilde tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz.

Beşiktaş JK

Birkan Batuk ameliyat olacak

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