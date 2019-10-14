‘Birlik beraberliği devam ettireceğiz’

Milli takımın son idmanını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, zorlu Fransa maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Önemli bir süreçten geçtiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Mehmetçik Suriye’de mücadele ediyor. Dualarımız onlarla yana. Tabii ki Arnavutluk galibiyetimiz, Fransa galibiyetimiz... Milli takımımızın grafiği biz çok mutlu ediyor. İnşallah Fransa’da da bu mutluluğu taçlandıracağız” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı şöyle devam etti: “Arnavutluk maçındaki birlik beraberliği herkes gördü. Bunu Fransa maçında da devam ettireceğiz. Sporun birçok branşında alınan güzel haberler iyi bir süreç yaşadığımızı gösteriyor. Yeni başarıların habercisi oluyor.”



TFF Başkanı Özdemir ise “Belki de en önemli maçımız Arnavutluk’tu. Bunu atlattık. Ama futbolda durmak yok. Alınacak her netice gruptaki iddiamızı devam ettirecek. İnşallah futbol şansı yanımızda olur ve biz kazanırız” dedi.