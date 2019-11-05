‘Birlik ve beraberlik ruhu takıma yansıdı’

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, camiada oluşan birlik duygusunun takıma da yansıdığını söyledi. Son 4 maçta iyi bir yükselişe imza attıklarının altını çizen Kocadağ, “Takımın öz güveni yerine geldi. Denizlispor maçını da kazanıp, milli araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Yarışın içinde olacağız. Takım olma duygusunu aşıladık. Camiaya birlik beraberlik duygusunu verdik. Birlik ve beraberlik duygusu takıma da yansıdı” dedi.



Son dönemdeki başarıda taraftarın büyük pay sahibi olduğunu aktaran Emre Kocadağ, Braga ile perşembe günü Portekiz’de oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı için ise “Avrupa’da iddiamız var ve Braga maçına kazanmak için çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmamız lazım. Braga’dan 3 puan alacağımıza inanıyoruz” yorumunu yaptı.