Bitmeyen isyan!

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli kulüpte, bilhassa mağlup olunan karşılaşmalarda saha içi konulardan çok hem VAR hem de hakemlerin gündeme gelmesi ön plana çıkarıldı. Artık futbol takımında da bu durum isyana yol açarken, Ersun Yanal ve oyuncular rahatsız olmaya başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 13 haftalık süreçte hakem hataları ve tartışmalarıyla sıkıntılı bir durum yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpte artık bu durum yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Özellikle 13 haftalık bölümde alınan yenilgilerde saha içi konulardan çok futbol dışına çıkılması, VAR kararlarının ön planda olması ve hakemlerin tutumları gündemde hep ilk sıraları aldı. Ersun Yanal ve oyuncular bu durumdan rahatsız oluyor. Yeni Malatyaspor ve Göztepe örnekleri bu isyan durumunu ayyuka çıkardı. Göztepe deplasmanındaki penaltı ihlali değerlendirilirken, aynı durumun Yeni Malatyaspor maçında kendilerine olduğunda VAR’ın uyarmamasına anlam verilemiyor.



Tüm kulüp içerisinde son Göztepe deplasmanı adeta bardağı taşıran son damla oldu. Bu durumların sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda devam etmesinin daha da kötü sonuçlar doğurmasından endişe ediliyor.



Maç maç detaylar

İşte Fenerbahçe’nin yenilgi aldığı 4 karşılaşmada konuşulan hakem kararları:

-4. hafta Alanyaspor: 3-1 kaybedilen Alanyaspor deplasmanında kural hatası tartışmaları uzun süre gündemde yer aldı. Fenerbahçe’nin yediği ilk 2 golde, önce taç atışı ihlali ardından da kaleci Altay’ın aut atışında pasla başlarken rakibin ceza sahası içinden çıkmaması gündeme geldi. Hakem Halis Özkahya’nın kuralları uygulamadığı aktarıldı.

- 7. hafta Antalyaspor: Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun 30. dakikada sağ kenardan Isla’nın ortasında Diego’nun eline çarpan topa penaltı beklendi. Pozisyonu VAR’dan dinleyen Uğurlu ‘devam’ dedi.

-10. hafta Kayserispor: Kayserispor deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde hakem Arda Kardeşler’in yönetimine eleştiri vardı. Özellikle maç içerisinde 3 tane tartışmalı penaltı pozisyonu olması güvenleri sarstı.

- 11. hafta Y.Malatya: Aslında sabrın taşmaya başladığı maç Yeni Malatyaspor oldu. Deplasmanda 0-0 biten maçta Emre’nin kaçırdığı penaltıda rakip kaleci Farnolle çizgi ihlali yapmasına rağmen Mete Kalkavan, ‘devam’ ettirdi. Kalkavan’ın ayrıca maçın başında Ozan Tufan ve Altay Bayındır’a yapılan ‘kırmızı’ kartlık faullere göz yumduğu dile getirildi.

-12. hafta Göztepe: Abdulkadir Bitigen’in yönettiği İzmir deplasmanındaki 2-2’lik beraberlikte maçın çoğu zaman kontrolden çıkması, penaltı tekrarı tartışması, Garry Rodrigues’in golünden sonra 4.5 dakika VAR beklenmesi ve birçok pozisyon sabırları taşırdı.

Tepki oldu

Fenerbahçe’de son Göztepe maçıyla alakalı en fazla tepki çeken konulardan biri atılan 2. golden sonra VAR’ın uzun süre beklenmesi oldu. Garry Rodrigues’in golü sonrasında tam 4 dakika 17 saniye beklendi. Skorun tam 2-2’ye gelmesi ve takımın ivme kazanacağı anlarda uzun süre bekletilmesinin maçın soğumasına neden olduğu vurgulandı. Bu durumun takımın aleyhine işlediği bildirildi. Sarı-lacivertliler sosyal medyadan da Rodrigues’in fotoğrafını verip, ‘4 dakika 17 saniye’ yazısını kullandı.

Animasyonlu paylaşım

Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesapları üzerinden animasyonlu bir paylaşım yaparak; Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarındaki penaltı ihlalini gözler önüne sermeye çalıştı. Yayıncı kuruluştan görüntüler yayınlanamadığı için diğer kulüpler gibi pozisyonları animasyonlarla anlatmaya çalışan Fenerbahçe; “Çizimlerle ihlaller ve incelemeler” başlığı altında hem Emre’nin Yeni Malatyaspor penaltısı hem de Göztepe’nin kullandığı penaltı çizilerek, “İhlal var, ihlal bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.