Bitmeyen sevda

CELAL UMUT EREN

Floransa’da adeta el üstünde tutulan Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, Fiorentina maçı nedeniyle İtalyan gazetecilere röportaj vermeye devam etti. İtalyan basınıyla bir araya gelen Terim, Fiorentina’yı çok sevdiğini dile getirdi.



2000-2001 sezonunda çalıştırdığı Fiorentina’nın her zaman kendisi için özel bir yere sahip olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Galatasaray benim ailem. Benim kulübüm. Ancak benim İtalya’da da bir ailem var. Fiorentina benim için özel bir kulüp. Eğer bir gün Galatasaray’dan ayrılma durumum olursa, Fiorentina’da çalışmayı isterim” diye konuştu.



Tuttosport’ta yer alan haberde, Fiorentina ile Fatih Terim arasında aradan geçen uzun yıllara rağmen bitmeyen, bozulmayan bir aşk öyküsü olduğu belirtildi. İtalyan kulübünün taraftarlarının her zaman Terim’i güzel anılarla hatırladığı ve hiç unutulmadığı aktarıldı.

Haberlerde başarılı teknik direktörün de Floransa ekibine her zaman sıcak yaklaştığı ve sevgi taşıdığı vurgulandı.