Biz ödedik onlar aldı

DUYGU ERDOĞAN

Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında Florya arazisi süreci çıkmaza girdi. Galatasaray Yönetimi’nin Florya’daki yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçe gösteren Emlak Konut GYO, Florya arazisini içeren protokolü feshetmek için çalışmalara başladığını duyurdu.Emlak Konut GYO’dan bir yetkili, protokol gereği Florya arazisinin en geç 2017 Aralık ayında boşaltılıp teslim edilmesi gerektiğini belirtirken, “Ek süre verdiğimiz halde, 2018 Haziran ayına kadar uzayan süreçte yeri teslim etmediler. Artık iş fesih sürecine kadar geldi” dedi.

Boş teslim edecek

Galatasaray’ın araziyi teslim etmesi ve ardından yapılacak projede elde edilecek gelirden bankalara taahhüt verdiklerine dikkat çeken Emlak Konut yöneticisi, 750 milyon liralık taahhüdün 250 milyonunu ödediklerini kaydetti, “Biz bunu, arazide geliştirilecek projede elde edeceğimiz geliri hesap ederek yaptık. Bankalara her ay bunun için ödemeler yapıyoruz. Ancak geldiğimiz noktada, bu durum bizim finansal programlarımızı etkiledi. Önlem almamız gerekiyordu” diye konuştu.Yaptıkları sözleşmede, kulübe yeni bir kamp alanı bulunması, planlanması ve yapılmasıyla ilgili hiçbir yükümlülükleri bulunmadığını anlatan Emlak Konut yetkilisi, bu kısmın Galatasaray’ın sorumluluğunda olduğunu söyledi, “Bize Florya arazisinin boş bir şekilde teslim edilmesi gerekiyordu. Bizim bankalara ödediğimiz paralar ile işlerini, transferlerini yaptılar” diyen Emlak Konut yöneticisi, “İşte bu parayı konuşacağız. Bu parayı nasıl alacağımızı, arsa ile mi para ile mi karşılık alacağımızı; seçenekler oluşturacağız. Haftaya bir karara varmak istiyoruz. Feshi nasıl gerçekleştireceğimizi görüşeceğiz. Galatasaray iş yaptığımız, ülkemizin değerli bir kulübü. Anlaşmak isteriz” dedi.Riva’da sorun yokFesih sürecinin Riva ile ilişkisi olmadığını dile getiren yetkili, “Riva kesinlikle yürüyor. Orayla ilgili sorun yok, proje belli bir aşamada, satışlar devam ediyor, oradaki insanlar rahatsız olmasın” ifadesini kullandı.

Dilin kemiği yok

Galatasaray’ın 11 Eylül’de düzenlenen Divan Kurulu’nda konuşan başkan Mustafa Cengiz’in sözleşmeyi revize etmek istediklerini belirtmesi ve “Biz Florya’da kalalım, Galatasaray’dan para çıkmayacak şekilde sadece Riva üzerinden revize edelim dedik. Sözlü mutabakat yaptık” demesi Emlak Konut’u harekete geçirdi, fesih sürecine gelindi.Sarı-kırmızılıların tepki gösterdiği Florya konusunda bilinenle, gerçek bilginin farklı olduğu ortaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin bulunduğu arazinin 22 bin 627 metrekaresi Galatasaray’da... 20 dönümü Spor Genel Müdürlüğü’nde... Kalan 40 dönümlük kısmın kullanım sözleşmesi de 2015’te bitti. O bölümü Hazine’nin ihalesi sonrasında Emlak Konut satın aldı. Dolayısıyla Cim-Bom, arazinin 4’te 3’lük kısmında işgalci durumda bulunuyor. Yapılan sözleşme sırasında Galatasaray ile Emlak Konut, iki araziyi birleştirerek projelendirdi.Sarı-kırmızılılar, o dönemde Florya’ya karşılık bir arazi tahsis edilmesini, ayrıca tesis yapımı için 20 milyon lira verilmesini istedi, “Sponsorlarımız aracılığıyla tesislerimizi bitirelim, o zaman Florya’yı teslim edelim” dedi, Emlak Konut da kabul etti.Ancak iki yıldır Kemerburgaz’da bir şey yapılmayınca, Galatasaray’ın işi oyaladığı şeklinde düşünüldü. 130 dönümlük Kemerburgaz arazisinde, ihtilafa konu olan ve yürütmeyi durdurma kararı alan maden kısmı ise 8-10 dönüm civarında... Yani Galatasaray’a tesis alanı için 120 dönümlük bir kısım olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmadı.

Komplo teorisi mi?

Emlak Konut ile yaşanan kriz konusunda açıklamada bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan fesih açıklamasına şaşırdığını dile getirdi.Cengiz, “Bazı şeylere komplo teorisi demiyorum ama son Divan’da durup dururken Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o anda çözememiştim. Ben yine ihtimal vermiyorum ama izliyoruz, görüşmeler devam ediyor, biz bir çözüm yolu arıyoruz. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz ve devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devletimize çok şey borçludur” dedi.Riva ve Florya’da beklentilerimizi bulamadıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı, “Emlak Konut da bulamadı. Bunun en adil, makul çözümü nedir, buna çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz adli bir sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sistemi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu meçhullük karşısında tabii ki Emlak Konut da kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Ama bizim pozisyonumuz, Galatasaray’ın pozisyonu. Biz Galatasaray’a zarar getirecek hiçbir eylem, işlem ve olayın içinde asla olmayız. Buna da izin vermeyiz” ifadesini kullandı.