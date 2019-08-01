'Bize güvenin'

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

A Milli Basketbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda çok zorlu bir yoldan geçeceğini vurgulayan ikili, kamuoyunun aksine 4 numara pozisyonunda zengin bir rotasyona sahip olduğumuzu düşündüklerini ve Ufuk Sarıca’nın kendilerinden istediklerini karşılayacaklarını ifade etti.

A Milli Takım’ın eleme maçlarındaki başarılı isimlerinden Metin Türen, Slovenya kampının iyi geçtiğini, ufak tefek sorunlarla karşılaştıklarını ama bunların normal olduğunu söyledi. TOFAŞ formasıyla iyi bir sezonu geride bırakan Berkan Durmaz da 4 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdi.

İlk olarak sözü alan Türen, Dünya Kupası’nda, Olimpiyat hedefini konuşmak için çok erken olduğunu ve maç maç düşünmeleri gerektiğini belirterek, “Japonya ile başlayacağız ve ardından ABD ve Çek Cumhuriyeti rakiplerimiz. Onların arasında en iyi yüksek puanı toplayarak üst tura yükselmek ilk hedefimiz” dedi.

Elemelerde genç kadronun sıkıntı yaşamadığı ancak Dünya Kupası’nın farklı bir platform olacağını hatırlattığımız başarılı oyuncu şöyle devam etti: “Orada da genç bir kadro olmanın avantajını kullanacağız. Gençlerin yanısıra tercübeli isimler de var. Semih, Ersan, Doğuş abiler gibi. Ayrıca Cedi de önemli tecrübeye sahip. Onlarla bütünleşip, sıkıntıları gideririz.”

‘Sahada ezilmedim’

A Milli Takım’ın 4 numarada sıkıntısı olduğu ve kendisinin biraz daha güçlenmesi gerektiği yönündeki eleştirileri için yorumunu istediğimiz 25 yaşındaki oyuncu, “Milli takımın 4 numarası olmak hedefimdi. Biraz daha güçlensem daha iyi olur ama ben ezildiğimi hiç düşünmedim” ifadelerini kullandı.

İkinci olarak sözü alan ve TOFAŞ formasıyla iyi bir sezonu geride bırakan Berkan Durmaz da Türen gibi 4 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyor. Bu pozisyonda kendisiyle birlikte Tolga, Metecan, Metin, Ersan ve Cedi’nin de oynayabileceğini belirten Durmaz, “Benim için ilk hedef Çin’e giden kadronun içinde yer alabilmek. Bunun için idmanlarda Ufuk hoca benden ne istiyor diye düşünüp, onun planlarını yapıyorum. Umarım kadroda olabilirim” diye konuştu.

Olimpiyat’ın büyük bir hedef olduğunu ve tüm takımların Dünya Kupası’nı fazlasıyla ciddiye aldığını belirten 22 yaşındaki yetenekli isim konuşmasını şöyle noktaladı: “ABD’de de rakiplerimizden birisi. Onlara karşı sahada olduğumuz zaman nereleri geliştirmek lazım daha iyi anlayacağız. Benim için de Çin’e gitmem durumunda o maç önemli bir sınav olacak. Kendimi orta ve uzun vadede nasıl geliştireceğimi net biçimde görmüş olacağım.”

‘Daha iyisi olmalıydı’

Telekom’da geçirdiği sezonun kendisini tatmin etmediğini söyleyen Metin Türen, “Farklı hedeflerle gitmiştim ve takımıma daha fazla yardım etmem gerkiyordu. Sakatlık ve farklı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene daha farklı olacak” diye konuştu.

‘Zor bir süreçti’

Fenerbahçe Beko’dan teklif alan ancak TOFAŞ ile yola devam etmeye karar veren Berkan Durmaz süreci anlattı. Durmaz, “Fenerbahçe Beko’dan teklif almak gurur verici. Ama benim için sahada kalıp, oyundan zevk almak önemli. Coach Obradovic ile konuştuğumuzda fazla süre alamayacağımı hissettim. Sonuçta Fenerbahçe’nin büyük hedefleri var ve coachun kafasında bir düzen var. Ama ben oynamak istiyorum. TOFAŞ zaten benim yuvam. Eurocup’ta oynayacağız ve ben Bursa’da kalarak daha fazla süre almanın bana artı getireceğini düşünerek bu kararı verdim” dedi.