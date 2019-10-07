‘Bize seri galibiyet lazım’

Galatasaray derbinden sonraki övgüler alan Fenerbahçe, Antalyaspor mağlubiyetiyle şok etkisi yarattı.



Son durumla ilgili kendi arasında bir toplantı yapan teknik heyet, yaptığı toplantı ve değerlendirmelerde seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Mevcut durumdan çıkmak için ligde arka arkaya kazanılacak maçlardan başka bir seçenek olmadığı vurgusu yapıldı. Bu nedenle milli takım haftasından sonra oynanacak olan Denizlispor maçıyla bu seriye başlamak zorunda oldukları belirtildi.



Derbideki oyun, sarı-lacivertli takımın Antalya maçındaki performansını da olumsuz etkiledi. Gol dışında taktik planı kusursuza yakın uygulayan futbolcular, bu maçta bu kadar rahat ve etkili oynayacaklarını beklemiyordu. Bu nedenle derbi sonrası takımda ciddi bir rahatlama ve rehavet yaşandı. Bunun sonrasında Antalyaspor maçının Kadıköy’de rahat kazanılacağı fikri oluştu. Bu rehavet, maçta yenen erken gol ve bununla beraber tüm taktik düzenin değişmesi sarı-lacivertlilere pahalıya mal oldu.



Teknik heyet özellikle sıkıntıya giren oyunlarda iki kanat oyuncusunun eksikliğini fazlasıyla hissediyor. Moses ve Rodrigues’in sakatlığı sarı-lacivertlileri çok etkiledi.