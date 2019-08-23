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23.08.2019 - 13:12| Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Bjarnason'da sona doğru

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, listesindeki İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Bjarnason'da sona doğru

Teknik direktör Yücel İldiz'in kadroda görmek istediği oyuncuyla büyük ölçüde el sıkışan yeşil-siyahlılar, Bjarnason'u kente getirip imza attırmayı planlıyor.

Yönetimin Hırvat defans Antonio Milic'le de görüşmeleri sürüyor. Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek mutlu başlayan Denizlispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi. PFDK, yeşil-siyahlılara stada biletsiz seyirci alınması nedeniyle 100 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 15 bin TL ceza kesti.

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