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31.08.2019 - 13:29

BJK TV yayın hayatı sona erdi

Beşiktaş Kulübü'nün televizyon kanalı BJK TV yayın hayatına son verdi. Kulüp kanalı bundan sonra yayınlarına youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden devam edecek.

BJK TV yayın hayatı sona erdi

Türkiye'nin ilk kulüp kanalı olma özelliği ile bilinen BJK TV kapandı.

Beşiktaş, YouTube ve sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.

Daha önce de birçok kez kapanması gündeme gelen BJK TV'nin yayın hayatı son buldu.

Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor ancak ben dahil kimse izlemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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