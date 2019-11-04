Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe mesajı

Turkish Airlines EuroLeague‘e 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe Beko'nun gidişatı hakkında eski yıldız Bogdan Bogdanovic'ten bir mesaj geldi. Dün gece kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftara seslenen sevilen yıldız, taraftarının takımlarına güvenmeleri ve inanmaları gerektiğini söyledi.

İşte Bogdanovic'in mesajı:

”Tüm Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; Fenerbahçe’nin yaptığı başlangıç hakkında hepiniz endişeleniyorsunuz fakat sezonun bitmesine daha çok var. Şu sıralar onlara sevgi gösterelim ve bu zorlu başlangıcı mükemmel bir şekilde bitireceklerini bilelim.”