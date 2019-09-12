12.09.2019 - 16:19| İSTANBUL (AA)
Bogdanovic, ABD'yi yıktı: 94-89
2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi. Eski F.Bahçeli yıldız Bogdanovic, 28 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi.
Salon: Dongguan
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Jung Yu (Tayvan), Luis Castillo (İspanya)
Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic
ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2
1. periyot: 32-7, Devre: 44-40, 3. periyot: 71-68