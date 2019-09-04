Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolBogdanovic coştu, Sırbistan farka koştu: 92-77
04.09.2019 - 17:37| ŞANGHAY (AA)

Bogdanovic coştu, Sırbistan farka koştu: 92-77

FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda favoriler arasında gösterilen Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Eski Fenerbahçeli yıldız Bogdanovic rakip potaya 31 sayı bırakarak takımını sırtladı.

Bogdanovic coştu, Sırbistan farka koştu: 92-77

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti.

Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)
İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2
Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15
1. Periyot: 23-28
Devre: 45-50
3. Periyot: 57-70
5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan)

 

 

 

Cavani son sürat çalışıyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'a transfer oldu!

Fenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'a transfer oldu!

Diyadin: Transfer yasağı kadro derinliği için sıkıntı

Diyadin: Transfer yasağı kadro derinliği için sıkıntı

Beşiktaş taraftarı Taylan, umut arıyor

Beşiktaş taraftarı Taylan, umut arıyor

Beşiktaş'ta fotoğraf yarışması sonuçlandı

Beşiktaş'ta fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sıradaki Haber