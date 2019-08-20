20.08.2019 - 16:27
Bologna'dan Fenerbahçe’ye ret
Transferde kadrosuna forvet katmak isteyen Fenerbahçe, Federico Santander konusunda Bologno’dan ret cevabı aldı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Sarı-lacivertli takımın forvet arayışı sürüyor. İtalya basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Bologna’da oynayan Federico Santander için yaptığı girişimin kabul edilmediği aktarıldı.
İtalyan kulübünün golcü futbolcu için Fenerbahçe’den gelen teklifi reddettiği belirtildi. Paraguaylı oyuncu için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin yeniden bir girişim yapabileceği ve durumun değişebileceği aktarıldı.