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Haberler FenerbahçeBologna'dan Fenerbahçe’ye ret
20.08.2019 - 16:27

Bologna'dan Fenerbahçe’ye ret

Transferde kadrosuna forvet katmak isteyen Fenerbahçe, Federico Santander konusunda Bologno’dan ret cevabı aldı.

Bologna'dan Fenerbahçe’ye ret

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Sarı-lacivertli takımın forvet arayışı sürüyor. İtalya basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Bologna’da oynayan Federico Santander için yaptığı girişimin kabul edilmediği aktarıldı.

İtalyan kulübünün golcü futbolcu için Fenerbahçe’den gelen teklifi reddettiği belirtildi. Paraguaylı oyuncu için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin yeniden bir girişim yapabileceği ve durumun değişebileceği aktarıldı.

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