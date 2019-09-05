Bolton’u batmaktan kurtardı

ONUR DİNÇER

Pink Floyd’un tüm albümlerinde çalan tek üyesi Nick Mason’ın da dahil olduğu grubun 10 milyon sterline satın aldığı Bolton Wanderers lig ihracından kurtuldu.

Yemek bile kalmamıştı

İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Bolton Wanderers, geçirdiği finansal krizden Pink Floyd’un davulcusu Nick Mason sayesinde kurtuldu. 1874’te kurulan ülkenin en eski kulüplerinden olan ekip bir süredir ciddi bir ekonomik krizin içerisinde bulunuyordu. Championship’te mücadele ettiği geçen sezon oyuncuların maaşlarını ödeyemeyen, kulüp yemekhanesinde yemekleri bile kalmayan Bolton sonunda küme düşmüştü.

294 kuruma borçlu

Bolton son anda gerçekleştirdiği satış işlemiyle ligden atılmaktan kıl payı kurtuldu. 145 yıllık kulüp, Nick Mason’un da dahil olduğu “Football Yatırımları” isimli gruba 10 milyon sterlin karşılığında satıldı. Pink Floyd’un tüm albümlerinde çalan tek üyesi olan Mason’un kulübün yeni yönetim kurulunda yer alması bekleniyor. Uzun süredir finansal sorunlarla mücadele eden kulübün, teminatlı ve teminatsız toplam 294 kuruma borçlu olduğu belirtildi.