Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigBoluspor - Adana Demirspor: 1-0
02.08.2019 - 21:10| AA

Boluspor - Adana Demirspor: 1-0

Boluspor, Adana Demirspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 1-0 kazandÄ±.Â

Boluspor - Adana Demirspor: 1-0

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Adana Demirspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 1-0 kazandÄ±.Â 

Sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sÃ¼rdÃ¼ren Adana Demirspor ile kendi tesislerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Boluspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â 

Otelin antrenman sahasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Adana Demirspor, 49. dakikada Vedatâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ile kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviremedi.Â 

Boluspor, tecrÃ¼beli oyuncusu Bilal KÄ±sa'Ä±n 90. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 1-0 kazandÄ±.

Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "Lille'in Yusuf YazÄ±cÄ± için teklifi 15 milyon Euro"
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e, Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ile anlaÅŸtÄ±

TFF BaÅŸkanÄ± Özdemir: "YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ile anlaÅŸtÄ±k, hayÄ±rlÄ± olsun"

TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir: "YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ile anlaÅŸtÄ±k, hayÄ±rlÄ± olsun"

Farnolle'e yapÄ±lan Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kÄ±nama!

Farnolle'e yapÄ±lan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kÄ±nama!

Trabzonspor'da 52. yÄ±l coÅŸkusu

Trabzonspor'da 52. yÄ±l coÅŸkusu

SÄ±radaki Haber