Boluspor - Adana Demirspor: 1-0

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Adana Demirspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 1-0 kazandÄ±.Â

Sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sÃ¼rdÃ¼ren Adana Demirspor ile kendi tesislerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Boluspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â

Otelin antrenman sahasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Adana Demirspor, 49. dakikada Vedatâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ile kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviremedi.Â

Boluspor, tecrÃ¼beli oyuncusu Bilal KÄ±sa'Ä±n 90. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 1-0 kazandÄ±.