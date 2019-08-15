Boluspor'da çifte imza

Transferlerin kamuoyuna tanıtılması ve sözleşmelerin imzalanması için kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Mustafa Durak ile yeniden 2 yıllık mukavele yaptıklarını belirterek, "Kendisi 2 yılda Boluspor'a güzel şeyler yaptı. Önümüzdeki 2 yılda da üzerine biraz daha koyup Boluspor'a katkı sağlayacaktır. İnşallah bu 2 yılda şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Çarıkcı, Gökhan Sazdağı'nı da renklerine bağladıklarını dile getirerek, "Bu transfer bizim için kolay olmadı. Gökhan bu transfer için çok fazla özveri gösterdi. Kendisiyle 2 yıllık anlaşma yaptık. Bonservis konusuna gelince Gökhan Boluspor'da oynamak istediği için bizimle çok cüzi bir rakama imza attı. Gökhan'ın Boluspor'da oynamayı çok istemesi ve parayı düşünmemesi transferin önünü açtı. İnşallah Boluspor'un havasından, enerjisinden, her şeyinden faydalanacak. Mustafa Durak ve Gökhan Sazdağı'ndan çok mutluyum. Boluspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Durak: "Aile gibi olduk"

Mustafa Durak da 2 sezondur Boluspor'da olduğunu anımsatarak, "Burada aile gibi olduk. Başkanımızın söylediği gibi teklifler vardı. Ama sonunda burada olmak güzel. Buraya ilk geldiğimde zaten çok destek olunmuştu. Bolu'ya gelince gitmek zor, diyorlardı. Gerçekten öyleymiş. Çok mutluyum. İnşallah yeni bir hava, yeni bir takım, yeni hoca ile hep beraber hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Sazdağı ise transferinde rolü olan Boluspor ve Adanaspor kulüplerinin başkanlarına teşekkür ederek, "Güzel bir transfer süreci oldu. Boluspor büyük bir camia. İyi yönetilen bir kulüp. Gösterdiğim özveri Boluspor'un iyi yönetilmesinden de kaynaklanıyor. Aynı zamanda hedefi olan bir kulüp. Benim de hedeflerimde Süper Lig'de oynamak var. İnşallah bunu beraber başarırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Necip Çarıkcı, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.