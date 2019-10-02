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02.10.2019 - 01:39 | | İSTANBUL (AA)

Boras Basket-Pınar Karşıyaka: 70-77

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

Boras Basket-Pınar Karşıyaka: 70-77

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

İsveç'teki Boras Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.

 

 

 

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