Borcumu ödemek istiyorum

SENAD OK AVUSTURYA KAMPINDA

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu, “Çok zor günler geçirdim. Ali Koç başkan, Ersun hocam, bütün teknik heyet verdiği destekle iyileşmemde işimi kolaylaştırdılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu geri ödemek istiyorum. Bu da maç içinde, sahada performansımla olacak. Bunu da inşallah başaracağım” dedi.

Bir yılı aşkın süren sakatlığı sebebiyle futboldan uzak kalan Tolga Ciğerci eski günlerine dönmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon sakatlığına rağmen transfer edilen ve sakatlıkla ilgili tüm masrafları Fenerbahçe tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu bu durumdan dolayı sarı-lacivertli camiaya ve kulübe kendini borçlu hissediyor.

Artık futbola dönen ve zamanla ideal formuna ulaşmaya çalışacak olan Tolga’dan Teknik Direktör Ersun Yanal çok umutlu. Yanal, Tolga’nın orta sahadaki direnci sebebiyle bu tip bir oyuncunun öneminden bahsediyor.

Biz de Wolfsburg maçı sonrası bir araya geldiğimiz orta saha oyuncusuyla hem geride kalan sakatlığı, hem de zor günleri ve geleceği konuştuk.

İşte Tolga’nın açıklamaları..

“Sakatlığım nedeniyle çok zor günler geçirdim, benim için kolay değildi. Çok şükür zor günlerin hepsi geride kaldı. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir sahalardan uzak olduğum için tabii ki maç eksikliğim var. Hocam bana güveniyor ve maçlarda süre veriyor. Ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Çok çalışarak istediğim performansıma kavuşacağım. Maç oynadıkça üstüne koya koya performansım daha da iyi olacak.

Koç desteği

Sakatlık süreci benim için zor dönemlerdi. Hepsi geçmişte kaldı. Artık önüme bakıyorum. O süreçte ailem, menajerim, herkes bana çok destek verdi. Ersun hocam benimle sürekli konuşmalar yaptı. Bana güven aşıladı. Ali Koç başkanım hep yanımdaydı. Bana duyduğu güveni her fırsatta dile getirdi. Fenerbahçe kulüp olarak bana o kadar destek verdi ki o kadar yardımcı oldu ki anlatamam. Bu destek sayesinde sakatlık sürecinde içim çok rahattı. Sadece iyileşmeyi ve bir an önce sahaya dönmeyi düşünüyordum. Sakatlığımın iyileşmesine konsantre olabiliyordum. Ali Koç başkan, Ersun hocam, bütün teknik heyet verdiği destekle sahalara dönmemde işimi kolaylaştırdılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu geri ödemek istiyorum. Bu da maç içinde sahada performansımla olacak. Bunu da inşallah başaracağım. Sahada sergileyeceğim performansla bana verilen desteğin karşılığını vereceğim.

Sıkıntım yok

Fizik olarak fazla sıkıntım yok. Sadece maç eksiğim var. Kampta her gün çok iyi çalışıyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçlarında süre alarak maç eksiğimi de kapatmak istiyorum. En iyi Tolga Ciğerci’yi sahada göstereceğim. Ben kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarla beraber antrenman yapmak önemli. Yeni oyuncularımız da geldi. Yeni oyuncular da aramıza katılacak.

Benim mevkim belli, ben orta saha oyuncusuyum. En sevdiğim mevki orta saha. 6 ve 8 numara, öne doğru oynamak ve goller atmak. Hocam derse ki ‘Tolga seni sağ bek ya da stoper oynatacağım’ benim için sorun olmaz, oynarım. Ben takıma yardım etmek istiyorum. Oynadığım yerde iyi performans gösteriyorsam ne mutlu bana. Hocam sağ bekte bana görev veriyorsa demek ki bana güveniyor. Ben de nerede görev verilirse hocamın güvenini boşa çıkarmamak için en iyi performansımı sergileyemeye çalışıyorum.

Rekabeti severim

Orta sahada çok fazla oyuncunun forma rekabetinde olması önemli değil. Rekabetten korkmam. Rekabetin olması güzel. Bu rekabet bana ve takıma olumlu yansıyacaktır. Kendime güveniyorum, maç eksiğimi giderdikten sonra formayı kapacağıma inanıyorum.”