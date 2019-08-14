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14.08.2019 - 23:13| AA

Borja Iglesias Real Betis'te

Real Betis, Espanyol'da forma giyen golcü oyuncu Borja Iglesias'ı renklerine bağladı.

Borja Iglesias Real Betis'te

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Espanyol'da forma giyen golcü oyuncu Borja Iglesias'ı renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon avronun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Yaz transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Espanyol, Fransız Nabil Fekir, İspanyol Juanmi, Brezilyalı Emerson gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katmıştı. 

Borja Iglesias, geçen sezon Espanyol formasıyla 43 maçta 20 kez ağları sarstı.

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