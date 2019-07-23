Bornova Stadı bu sene de kapalı gişe

. Süper Lig'de son 2 sezondur 9 bin kapasiteli Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılılar maraton ve numaralı tribün kombinelerini tamamen tüketti. Kulüpten yapılan açıklamada sadece 35 adet VIP kombine bileti kaldığı bildirildi. Taraftarların büyük ilgisi başta Başkan Mehmet Sepil ve tüm takımı oldukça memnun etti. Göztepe yarım sezon için numaralı tribünü 900 TL'ye, maratonu ise 500 TL'ye satışa çıkarmıştı.

Kurmaylar bu sene de kuzey kale arkası için kombine satışı gerçekleştirmedi. Bornova Stadı'na 2016-2017'de 1. Lig'deyken geçen Göz-Göz, geride kalan 2.5 sezonda bu statta çıktığı 49 lig maçının 24'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Bornova'da 12 kez rakipleriyle yenişemeyen sarı-kırmızılı takım, 13 müsabakadan ise puansız ayrıldı. Göztepe, bir aksilik olmazsa ikinci yarının sonlarına doğru inşaatı devam eden ve Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alan yeni stadına taşınacak.