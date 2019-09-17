B. Dortmund - Barcelona: 0-0

Şampiyonla Ligi F grubunda Dortmunda Signal İduna Park'te Katalan devi Barcelona'yı konuk etti.

Mücadeleye Barcelona etkili başlasa da Dortmund kısa sürede oyuna ortak oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken 59. dakikada Dortmund penaltı kazandı. Fakat topun gerisine geçen Reus, kaleci Ter Stegen'i geçemeyince büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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