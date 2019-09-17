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HaberlerŞampiyonlar LigiB. Dortmund - Barcelona: 0-0
17.09.2019 - 21:13 |

B. Dortmund - Barcelona: 0-0

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadele 0-0 berabere sona erdi. Ev sahibi Dortmund 59. dakikada Reus'la penaltı atışından yararlanamadı.

B. Dortmund - Barcelona: 0-0

Şampiyonla Ligi F grubunda Dortmunda Signal İduna Park'te Katalan devi Barcelona'yı konuk etti.

Mücadeleye Barcelona etkili başlasa da Dortmund kısa sürede oyuna ortak oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken 59. dakikada Dortmund penaltı kazandı. Fakat topun gerisine geçen Reus, kaleci Ter Stegen'i geçemeyince büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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