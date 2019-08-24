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24.08.2019 - 00:49| AA

Borussia Dortmund geriden geldi!

Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’ü 3-1 yendi.

Borussia Dortmund geriden geldi!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’ü 3-1 yendi.

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu. Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

 Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90+4. dakikada Paco Alcacer'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

 Borussia Dortmund sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı. 

Bundesliga'nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

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