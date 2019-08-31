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31.08.2019 - 22:38| AA

Borussia Dortmund sezonun ilk maÄŸlubiyetini aldÄ±

Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlinâ€™e 3-1 maÄŸlup oldu.Â

Borussia Dortmund sezonun ilk maÄŸlubiyetini aldÄ±

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlinâ€™e 3-1 maÄŸlup oldu.Â 

Borussia Dortmund, Bundesligaâ€™nÄ±n 3. haftasÄ±nda Union Berlinâ€™in konuÄŸu oldu. Union Berlinâ€™in 22. dakikada Marius BÃ¼lterâ€™in attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta, Borussia Dortmund rakibine 25. dakikada Paco Alcacer ile cevap verdi ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-1 berabere tamamlandÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan baÅŸkent ekibi, 50. dakikada BÃ¼lter ve 75. dakikada Sebastian Andersson'Ä±n golleriyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bundesligaâ€™da ÅŸampiyonluÄŸun favorileri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Borussia Dortmund bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldÄ±. Ä°lk kez bu sezon Bundesliga'da mÃ¼cadele eden ve ilk galibiyetini alan Union Berlin ise puanÄ±nÄ± 4â€™e Ã§Ä±kardÄ±.

Â Bundesligaâ€™da 3. hafta, yarÄ±n oynanacak Werder Bremen-Augsburg ve Eintracht Frankfurt-Fortuna DÃ¼sseldorf karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla tamamlanacak.

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