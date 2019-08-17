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17.08.2019 - 23:28| AA

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, Augsburg'u 5-1 yendi.

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti. 

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.

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