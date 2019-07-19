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19.07.2019 - 14:52| İSTANBUL (İHA)

Boyd ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tyler Boyd da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Boyd ilk antrenmanına çıktı

TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışması olarak gerçekleşti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 sonrası kuvvet ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.


İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz takımdan ayrı sahada koşu yaparken, Tyler Boyd ise takımla birlikte çalıştı.


Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 10.30 ve 18.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

 

 

 

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