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HaberlerBeşiktaş Haberleri Boyd ve Orkan gözden çıkarıldı
31.12.2019 - 08:00 |

Boyd ve Orkan gözden çıkarıldı

Kartal’da yeni transferlerden Tyler Boyd ile Orkan Çınar’ın ikinci yarı kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Dün 25 yaşına giren Tyler Boyd sezon başında 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Vitoria Guimaraes’ten transfer edilirken, Orkan Çınar kiralık oynadığı Adana Demirspor’dan geri dönmüştü.

Boyd ve Orkan gözden çıkarıldı

Kartal’da yeni transferlerden Tyler Boyd ile Orkan Çınar’ın ikinci yarı kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Sezonun ilk devresinde beklentilere yanıt veremeyen Boyd ve Orkan’ın gözden çıkarıldığı ifade edildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği maçından sonra düzenlediği basın toplantısında bazı oyunculardan memnun olmadığını vurgulamıştı. Avcı’nın işaret ettiği bu isimlerin bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Boyd ile sadece 3 karşılaşmada forma giyebilen Orkan olduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin bu oyuncuları ara transfer döneminde bonservisleri ile birlikte veya kiralık olarak göndermenin planlarını yaptığı kaydedildi. Dün 25 yaşına giren Tyler Boyd sezon başında 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Vitoria Guimaraes’ten transfer edilirken, Orkan Çınar kiralık oynadığı Adana Demirspor’dan geri dönmüştü.

 

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