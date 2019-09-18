Böyle devam

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybederek, bu sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Ancak Ersun Yanal ve teknik heyet, takımın ortaya koymaya çalıştığı oyun, felsefe ve mücadeleden memnun kaldı.

Bireysel hatalarla 3 golün geldiği tespitini yapan teknik ekip, Aytemiz Alanyaspor gibi güçlü bir takım karşısında bu hataları yaptıktan sonra çoğu takımın kazanma şansı olmadığını vurguladı.

1-0 öndeyken deplasmanda yapılan bu hataların faturası ağır olsa da takımın oyun anlayışının geçer not aldığı bildirildi.

Bu nedenle bireysel hataların azalması için çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Özellikle kaleci Altay’ın ilk goldeki hatalı çıkışı, ikinci golde de topu hızlı oyuna sokmaya çalışması sonrası Jailson’u zor durumda bırakması ön plana alındı.

3. golde de orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan’ın sağ bekte oynarken alışkanlıkları gereği kalesine doğru dönerken topu kaptırması da tespit edildi.

İkinci golde oyunu geriden kurmak isterken kaptırılan topta Altay’ın acele etmesi ve Jailson’un önde baskı sebebiyle topu çıkaramaması sonrası sarı-lacivertliler belki de maçı kaybetti.

Ancak teknik heyet bu konuda geri adım atmayacak.

Altay başta olmak üzere savunma oyuncularından topu geriden oyuna sokması isteniyor. Ancak gerekli dersler de çıkarıldı. Özellikle topu oyuna sokarken çevre kontrolü ve rakibin önde baskı yapabilme ihtimali üzerinde daha dikkatli durulacak.

Tek tek hatalar

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1’lik yenilgiyle geçen Fenerbahçe’de özellikle savunma hataları öne çıkıyor. Sadece Alanya deplasmanı için değil, son 1 aylık süreç ele alındığında sıkıntılar dikkat çekiyor. AUDİ Cup’tan itibaren Hasan Ali Kaldırım’ın sol bekte sakatlığının olması ve transfer yapılamaması nedeniyle Dirar’a yük bindi. Hem sol bekteki aksama hem de Dirar’ın sağ kanatta kullanılamaması işi bozdu.

Ligin ilk 4 haftasında stopere geçen Jailson’un kendi bölgesi olmadığı için aksaması da göze batıyor. Yenilen 5 golün 3’ü Jailson’un tarafından geldi. Bir diğer sıkıntı sağ bekte doğdu. Isla’nın sakatlığı, Murat Sağlam’ın yeterli bulunmamasıyla Ozan Tufan orta sahadan sağ beke geçmek zorunda kaldı ve Alanya deplasmanında pahalıya patladı.

‘Kural hatası’ itirazı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle itiraz hakkını hayata geçirdi. Sarı-lacivertliler ilk önce taç atışının hatalı kullanıldığı ve buna rağmen Aytemiz Alanyaspor’a tekrar kullandırılıdığını kamera görüntüleri ile tespit etmiş durumda.

Ekrana yansımayan pilot kamera görüntülerinde bu durumun açıkça tespit edildiğini belirten sarı-lacivertli yetkililer, güçlü bir savunma hazırladıklarını ifade etti. Bu talep kabul görürse maçın tekrar oynatılması söz konusu olacak.

Yenen ikinci golle alakalı da bir çalışma yapıldığı ancak esas üzerinde durulan konunun ilk gol olduğu aktarıldı.

Buna karşın MHK Başkanı Zekeriya Alp, Milliyet’e yaptığı açıklamada özellikle ikinci goldeki duruma değindi ve sıkıntı olmadığını söyledi. Alp, “İkinci golde kural hatası söz konusu değil. Kaldı ki biz sezon başında bütün eğitimcileri, bu konudan anlayan arkadaşlarımızı, bütün takımlara gönderdik, tek tek kuralı anlattık. Yani bu kuralları içeren her şey var kulüplerin ellerinde. Yeni kurallara göre bir sıkıntı yok” dedi.

Birçok hakem hocası da ilk golde taç atışıyla ilgili hakemin direktifinden önce taç atışı atıldığı için tekrar kullandırmasında bir sakınca olmadığı görüşünü yansıttı.