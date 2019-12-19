Böyle devam

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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’a yapılan en önemli eleştirilerin başında yönetim kurulunun yapısı gelirken, mevcut isimlerin güçlü ve tecrübeli olmadığı yönünde camia içinde birçok farklı yorum yapılıyor.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’a yapılan en önemli eleştirilerin başında yönetim kurulunun yapısı gelirken, mevcut isimlerin güçlü ve tecrübeli olmadığı yönünde camia içinde birçok farklı yorum yapılıyor.Başkan Koç’un daha güçlü bir yönetimle göreve devam etmesini isteyen birçok kongre üyesi de bulunurken, bazı isimlerin bu görüşlerini başkan ile paylaştığı ortaya çıktı. Ancak Ali Koç’un bu eleştirilere karşı mevcut yönetim profilini değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Koç’un eski tip yönetim ve yönetici tarzını kulübün artık terk etmesi gerektiğini düşündüğü bildirildi. Sezon sonu olası yönetimde değişiklikler olsa da yine benzer profil ve yapıda yönetim kurulu üyelerinin yeni yönetime gireceği öğrenildi.Yönetimden daha aktif Başkan Ali Koç, seçildikten sonra yönetime yaptığı ilk konuşmasında, “Sizden paranızı değil enerjinizi istiyorum” demişti. Koç, yeni jenerasyon ve daha genç isimlerden kurduğu yönetimle daha dinamik bir yapı kurmayı planlamıştı.Zaten sarı-lacivertli kulübün patronu daha tecrübeli yöneticilerden oluşan bir icra kurulu oluşturdu.

Başkan’ın dışında Burhan Karaçam, Erol Bilecik ve Semih Özsoy gibi tecrübeli isimler bu kurulu oluşturuyor. Bu kurul şu anda yönetim kuruluna göre daha aktif durumda. Kulübün öncelikli ve hızlı çözülmesi gereken işleri de zaten burada çözülüyor. Yönetim kurulunda yer alan genç yöneticiler ise yapılan görev dağılımı çerçevesinde enerjilerini kendi sorumluluk alanlarına ya da şubelere harcıyor.