07.11.2019 - 19:26 |
Braga - Beşiktaş (CANLI)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde köklü Portekiz temsilcisi Braga ile kozlarını paylaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan ve oynadığı ilk 3 maçta puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz, Portekiz'de şeytanın bacağını kırmak istiyor. Braga ile oynanan maç saat 23.00'da başladı.
BRAGA - BEŞİKTAŞ: 2-1
*İkinci yarı oynanıyor
GOL: 14' 36' Paulinho (Braga) 29' Boyd (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: 44' Lens (Beşiktaş)
İLK 11'LER
Braga: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir.