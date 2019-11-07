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07.11.2019 - 19:26 |

Braga - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde köklü Portekiz temsilcisi Braga ile kozlarını paylaşıyor.

Braga - Beşiktaş (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan ve oynadığı ilk 3 maçta puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz, Portekiz'de şeytanın bacağını kırmak istiyor. Braga ile oynanan maç saat 23.00'da başladı.

BRAGA - BEŞİKTAŞ: 2-1

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 14' 36' Paulinho  (Braga) 29' Boyd (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: 44' Lens (Beşiktaş)

İLK 11'LER

Braga: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Braga - Beşiktaş (CANLI)

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