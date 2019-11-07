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07.11.2019 - 19:26 |

Braga Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Braga Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan ve oynadığı ilk 3 maçta puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz, Portekiz'de şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Braga Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Braga Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. K Grubu 4. maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını derledik. İşte ayrıntılar...

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Braga Beşiktaş maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo, Sequeira; Palhinha, Fransérgio, André Horta; Galeno, Ricardo Horta, Paulinho.

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Caner, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Umut.

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