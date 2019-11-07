Braga Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. K Grubu 4. maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını derledik. İşte ayrıntılar...



BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Braga Beşiktaş maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo, Sequeira; Palhinha, Fransérgio, André Horta; Galeno, Ricardo Horta, Paulinho.



Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Caner, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Umut.