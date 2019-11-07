Braga - Beşiktaş maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş bu karşılaşmaların tümünde son bölümde yediği gollerle yıkıldı. Braga ile İstanbul’da yaptığı mücadelede de eşitliği yakaladıktan sonra penaltı kaçıran Siyah-beyazlılar 80. dakikada gelen gole engel olamayarak kaybetmişti. Bu defa puan için sahaya çıkacak Kara Kartal ligdeki yükselen formunu Avrupa’ya da taşıma niyetinde. Temsilcimizde ağır gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı kafileyle birlikte Portekiz yolculuğunda yer almadı. Avcı’nın bugün kendini toparlaması durumunda uçması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N’Koudou kadroya dahil edilmedi.

Braga ise Avrupa’da farklı Portekiz’de farklı bir grafik çiziyor. Liga NOS’ta alışılmışın aksine bir performans sergileyen Kırmızı-beyazlılar orta sıralarda yer alıyor. Avrupa Ligi K Grubu’nda ise lider durumdalar. Raul Silva, Tiago Sa ve Vitor Tormena sakat.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş gruptaki 3 maçında da gol yedi.

Beşiktaş’ın çıktığı son 9 resmi maçın 5’inde ilk yarı gol olmadı.

Braga’nın Portekiz Ligi ve Avrupa Ligi’nde çıktığı son 10 maçın 8’inde ilk yarı gol atıldı.

Braga bu sezon şu ana kadar çıktığı 20 resmi maçın 17’inde gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Temsilcimizin Portekiz’de oynayacağı ve Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok Braga’dan yana tercihte bulunuyor. Karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %55’lik oranla yarıdan fazlası ev sahibi Braga’nın kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMUCU ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ

Siyah beyazlılarda Burak, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga maçının kadrosuna alınmadı. Abdullah Avcı’nın önceliği lig. Braga’nın sahasında kazanmasını bekliyorum.