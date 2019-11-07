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07.11.2019 - 19:26 |

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İlk 11'ler... Maç ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de arka arkaya aldığı 2 galibiyetle büyük moral bulan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında ilk galibiyeti için köklü Portekiz temsilcisi Braga ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Braga Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İlk 11'ler... Maç ne zaman saat kaçta?

Braga Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan ve oynadığı ilk 3 maçta puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz, Portekiz'de şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Braga Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Braga Beşiktaş maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Braga: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek İlk 11ler... Maç ne zaman saat kaçta

 
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