Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İlk 11'ler... Maç ne zaman saat kaçta?

Braga Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan ve oynadığı ilk 3 maçta puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz, Portekiz'de şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Braga Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?



BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Braga Beşiktaş maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Braga: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno



Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir.