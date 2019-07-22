22.07.2019 - 14:45
Brahimi, Al Rayyan ile anlaşma sağladı
Katar’ın Al Rayyan ekibi Yacine Brahimi ile anlaştı. Porto’dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Cezayirli yıldız, sürpriz bir kararla Avrupa yerine Katar’a adım attı
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Transfer döneminde sürpriz olmaya devam ediyor. Porto ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde Yacine Brahimi, Katar’a transfer oldu. Avrupa liglerinde herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Brahimi, Katar’ın Al Rayyan ekibi ile anlaşıldığı belirtildi.
Katar kulübünden yapılan resmi açıklamada, Cezayirli yıldızın sağlık kontrollerinden geçirileceği ve sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Brahimi, transfer döneminin başında bonservissiz bir oyuncu olması nedeniyle Fenerbahçe’nin de gündemine girmiş ancak imza parası ve yıllık maaş talebi yüzünden onay çıkmamıştı.