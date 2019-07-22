Brahimi, Al Rayyan ile anlaşma sağladı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde sürpriz olmaya devam ediyor. Porto ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde Yacine Brahimi, Katar’a transfer oldu. Avrupa liglerinde herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Brahimi, Katar’ın Al Rayyan ekibi ile anlaşıldığı belirtildi.



Katar kulübünden yapılan resmi açıklamada, Cezayirli yıldızın sağlık kontrollerinden geçirileceği ve sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Brahimi, transfer döneminin başında bonservissiz bir oyuncu olması nedeniyle Fenerbahçe’nin de gündemine girmiş ancak imza parası ve yıllık maaş talebi yüzünden onay çıkmamıştı.