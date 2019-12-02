Bratislava karakteri

SERDAR SARIDAĞ

Zirve takipçisi Beşiktaş bugün Vodafone Park’ta konuk edeceği Kayserispor karşısına Süper Lig’de 5’te 5 parolasıyla çıkacak. Rakiplerin maçlarını da yakından takip eden Teknik Direktör Abdullah Avcı hafta arası UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı yendikleri karşılaşmanın son 25 dakikasındaki futbolun sahaya yansıtılmasını istedi.



Slovak ekibiyle oynadıkları maçı sahaya karakter koyarak kazandıklarının altını çizen Avcı’nın, “O kadro ile Kayserispor maçının kadrosu farklı olabilir. Ancak bu hiç önemli değil. Önemli olan Bratislava maçındaki hırs ve karakterin bu maçta sahaya yansımasıdır. Beşiktaş her zaman böylesine tepki göstermeli. Mağlubiyeti asla kabul etmemeli. Her zaman için kazanma refleksini göstermeliyiz. Beşiktaş isyan etmeli ve kaderine razı olmamalı. Bratislava maçının son 25 dakikasında bunu gösterdik. Kayserispor karşısında da aynı tempo ve karakteri istiyorum. Biz iyi bir yola girdik ve kayıp vermeden devam etmeliyiz” diye konuştuğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımı mental olarak maça hazırlayan Abdullah Avcı, teknik anlamda ise ideal 11 üzerinde durdu. Burak Yılmaz’ı forvette oynatacak siyah-beyazlı hoca, sol kanatta Ljajic’e görev verecek, Diaby ise yine forvet arkasında yer alacak.